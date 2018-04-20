Тексты о сантехнике и электрике

Здравствуйте.Нужен грамотный и вдумчивый автор для написания статей на тему сантехники, электрики и пластиковых окон.

Статьи под ключевые слова, для страниц услуг и блога.

Пишите ваши примеры работ, цены и тему, в которой вы бы хотели поработать (тексты о сантехнике, окнах или электрике). Возможен выбор нескольких исполнителей.