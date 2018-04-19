На постоянной основе требуется грамотный, ответственный копирайтер. Тематика детские игрушки и обучение. Для наполнения сайта интернет-магазина статьями, описаниями товаров, сравнительными обзорами. Написание SEO текстов [u]не требуется[/u]. [b]Требования:[/b] [list=1][*]Свободное владение русским языком (грамотность, стилистическое единообразие). [*]Приветствуется педагогическое, филологическое или журналистское образование, ...
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Написать продающий текст в сфере ИТ. Информация вся есть - нужен копирайтинг.
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