SMM менеджер / копирайтер

Задание делится на 2 этапа: 1 этап подготовка - необходимо подготовить 30 постов для инстаграмма о Таиланде с текстом (500-800 символов) и качественными картинками. 30 постов необходимо перенести в инстаграмный вид - есть общее описание объекта недвижимости, его надо сократить, добавить умесные смайлы и невидимые пробелы. 2 этап - перенести в SMM планер и утвердить с нашим контент менеджером. Готовы рассмотреть специалистов готовых выполнять 2 этапа, или же только копирайтера для написание текстов и поиска картинок (желательно указать две цены - уникальные / не уникальные), далее материал скидывать нашему контент менеджеру. В таком случаи необходимо 60 постов о Таиланде (500-800 символов) В любом случаи пишите, старайтесь подробнее описать условия работы и разные вариации с ценой если они есть. Скидывайте примеры. Человек обязательно с опытом, минимум год.