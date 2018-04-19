SMM менеджер / копирайтер

Нужно написать 200-300 описаний к страницам с детскими песнями. Каждое описание 1000-1500 сбп, 100% уникальность согласно text.ru. Описания по типу как здесь - https://deti-online.com/pesni/kolybelnye/spjat-ustalye-igrushki/ Оплата $1/пост
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задание делится на 2 этапа: 1 этап подготовка - необходимо подготовить 30 постов для инстаграмма о Таиланде с текстом (500-800 символов) и качественными картинками. 30 постов необходимо перенести в инстаграмный вид - есть общее описание объекта недвижимости, его надо сократить, добавить умесные смайлы и невидимые пробелы. 2 этап - перенести в SMM планер и утвердить с нашим контент менеджером. Готовы рассмотреть специалистов готовых выполнять 2 этапа, или же только копирайтера для написание текстов и поиска картинок (желательно указать две цены - уникальные / не уникальные), далее материал скидывать нашему контент менеджеру. В таком случаи необходимо 60 постов о Таиланде (500-800 символов) В любом случаи пишите, старайтесь подробнее описать условия работы и разные вариации с ценой если они есть. Скидывайте примеры. Человек обязательно с опытом, минимум год.
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