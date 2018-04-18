Стати по темам "корпусная мебель" и "Ремонт помещений"

Задача: написать статьи для раздела сайта "Рольставни". Обратите внимание на документы: "Редполитика", "Вы умеете писать" перед подачей предложения. Критерии качества статьи определяются по этим документам.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать 3-5 статей по указанным темам. от 2 до 6 тыс знаков на статью.
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