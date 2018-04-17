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Задача: написать статьи для раздела сайта "Рольставни". Обратите внимание на документы: "Редполитика", "Вы умеете писать" перед подачей предложения. Критерии качества статьи определяются по этим документам.
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