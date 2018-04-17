Написать 3 SEO текста на техническую тематику

КопирайтингЗавершен3 заявки244 просмотра
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Нужно написать 3 SEO текста на техническую тематику связанную с пищевой промышленностью.

Минимальный объём работы: каждый текст от 2000 символов без пробелов.

(Дополнительно создать Title 58-63 символа, Description 140-160 символов)

Title и Description должны быть с вхождением ключевой фразы (фраз) и приглашать посетителя воспользоваться нашими товарами.

Требуемая уникальность: 95%;

Заспамленность неболее 45%;

Воды не более 20%.

Все детали, включая ключевые слова и сайт организации будут высланы исполнителю.

6 лет назад
novic94
29 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
kat_happiness
Екатерина 
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$12
2 дня
Екатерина оперативно и качественно справилась с заданием написания текста на техническую тематику, всё понравилось, рекомендую.
Четкое ТЗ, адекватные требования и быстрая оплата. Спасибо за сотрудничество, буду рада поработать еще.
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