Нужно написать 3 SEO текста на техническую тематику связанную с пищевой промышленностью.

Минимальный объём работы: каждый текст от 2000 символов без пробелов.

(Дополнительно создать Title 58-63 символа, Description 140-160 символов)

Title и Description должны быть с вхождением ключевой фразы (фраз) и приглашать посетителя воспользоваться нашими товарами.

Требуемая уникальность: 95%;

Заспамленность неболее 45%;

Воды не более 20%.

Все детали, включая ключевые слова и сайт организации будут высланы исполнителю.