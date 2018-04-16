Здравствуйте, нужен текст для главной стр. [u]http://593evaxx.plp7.ru/[/u] Все критерии в таблице -[url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/14hTtiv0t4OGkZHqBIDckxwFkvkVQEBeSZLwATGCjYaE/edit#gid=0] ТЗ для копирайтера Главная стр. "кровельные материалы"[/url] 1. Ключевые Фразы берите из столбца "С" (ключевые слова для копирайтера). 2. Ключевые Фразы можно склонять и ...
Нужно написать текст о огне-взрывостойких оконных и дверных блоках
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен копирайт текста о том, где используются двери и окна огне-взрывостойкие марки «KSFc». По сути информация есть на сайте - http://9872377879.myjino.ru/. Нужно добыть недостающую информацию и сделать нормальный текст)
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