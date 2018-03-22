Нужно сделать рабочими или вообще поставить новые формы обратной связи на сайте - http://maksisvet.com/. Одна форма по адресу - http://maksisvet.com/chandeliers. Другая сбоку экрана справа "Заказать звонок" .
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Отредактировать сайт по ТЗ на Host CMS. Вкратце: нужно добить сайт до интернет магазина, привести верстку в порядок, доделать форму бронирования.Завершен7 лет назад
Нужен копирайт текста о том, где используются двери и окна огне-взрывостойкие марки «KSFc». По сути информация есть на сайте - http://9872377879.myjino.ru/. Нужно добыть недостающую информацию и сделать нормальный текст)Копирайтинг6 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть сайт – www.mimino-nk.ru/. На нем по сути есть модуль, но нужно допилить сайт до полноценного интернет магазина. Сайт делится на 2 города, то есть, как бы 2 сайта. Но модуль нужно допилить только для одного ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт7 лет назад
- $120
Нужно сделать сайт интернет магазин на opencart или wordpress. Дизайн сайта должен соответствовать фирменному стилю магазина, то есть в деревянных тонах, как группы в вк – vk.com/dompodarkovnk. Можно найти готовое решение, то есть готовый платный ...Интернет-магазины16 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть сайт - http://www.mimino-nk.ru/. На нем по сути есть модуль, но нужно допилить сайт до полноценного интернет магазина. Сайт делится на 2 города, то есть, как бы 2 сайта. Но модуль нужно допилить только для ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $10
Ребята, нужно уникализировать 4 текста. Один текст - О компании (компания занимается производством и монтажом алюминиевых конструкций) и 3 текста - услуги и их описание (взяли готовые с других сайтов, нужно сделать рерайт).Рерайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
На сайте по адресу http://mimino-nk.ru/order/ есть форма, при заполнении почему то перестали приходить письма на почту. Нужно настроить и привести в порядок. Так же по сайту есть еще некоторые доработки, например: сделать шире слайдер, поправить верстку в меню ...Завершен7 лет назад
- $50
Нужно посадить сайт http://maksisvet.com/ на какую нибудь систему управления. Суть в том, что бы владелец сайт сам мог бы: добавлять/удалять инфу, закачивать каталоги на странице "люстры" и т.п.Завершен7 лет назад
- $20
На этом сайте - http://maksisvet.com/, нужно: загрузить прайсы эксель для скачивания, добавить видео и изменить кое где текстовую информацию. Проблема в том, что сайт без cms, самописный какой то.HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно наполнить сайт товарами. Сайт (http://xn--80aairftm.xn--80aabqjfyne0bmd.xn--p1ai/) на wordpress, с модулем woocommerce. Брать фото и описание товаров нужно будет с этого - https://kkm16.ru/. Но не все товары, общее количество около 100 - товаров. Пишите пожалуйста цены и ...Наполнение сайтов25 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать сайт интернет магазин на opencart или wordpress. Дизайн сайта должен соответствовать фирменному стилю магазина, то есть в деревянных тонах, как группы в вк - https://vk.com/dompodarkovnk. Можно найти готовое решение, то есть готовый платный шаблон и ...Интернет-магазины23 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть готовый сайт на ОпенКарт - http://xn--80aafg6aiob1ak3l.xn--p1ai/. Но его разработчики сделали с вирусами, устали чистить. Что нужно?! Нужно переместить сайт на вордпресс, без всяких вирусов. Дизайн по сути есть, придерживаться ему. Так же на сайте присутствует калькулятор. ...Системы управления (CMS)15 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать описания для товаров кальяной (кальяны, табаки и аксессуары) тематики. Товары загружены на сайт, но нет описаний. Всего товаров около 70. Длинный описания не обязательно, о товаре в "2х словах". Нужно будет взять материал ...Копирайтинг28 заявокЗакрыт10 лет назад
Всем привет! Нужно продвинуть сайт магазин кальянов, табака, угля и акссесуаров. Регион продвижения - город Уфа. Сроки - очень сжатые, до Нового Года. От вас жду предложения как за минимальный срок вывести сайт в ТОП.Поисковые системы (SEO)29 заявокЗакрыт10 лет назад
- $150
Добрый день! Требуется разработать сайт для магазина кальянов и табака, с каталогом. В будущем сайт должен будет развит до интернет-магазина. Требуемая cms wordpress. Основной акцент идет на дизайн сайта, т.е. требуется симпатичный и практичный удобный ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Нужно доработать вот этот сайт http://ntrtv.ru/. Вся информация в приложенных файлах. Внимание: В ТЗ описано что нужно доработать, но так же рассматривается вариант как создание абсолютно нового сайта.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт10 лет назад