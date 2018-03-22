websayrus

Белинский websayrus

 
41 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Привести в рабочее состояние 2 формы обратной связи. Джумла

    Нужно сделать рабочими или вообще поставить новые формы обратной связи на сайте - http://maksisvet.com/. Одна форма по адресу - http://maksisvet.com/chandeliers. Другая сбоку экрана справа "Заказать звонок" .

    Joomla
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно написать текст о огне-взрывостойких оконных и дверных блоках

    Нужен копирайт текста о том, где используются двери и окна огне-взрывостойкие марки «KSFc». По сути информация есть на сайте - http://9872377879.myjino.ru/.  Нужно добыть недостающую информацию и сделать нормальный текст)

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Добить сайт на host cms до интернет магазина

    Есть сайт – www.mimino-nk.ru/. На нем по сути есть модуль, но нужно допилить сайт до полноценного интернет магазина. Сайт делится на 2 города, то есть, как бы 2 сайта. Но модуль нужно допилить только для одного ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка интернет магазина

    $120

    Нужно сделать сайт интернет магазин на opencart или wordpress. Дизайн сайта должен соответствовать фирменному стилю магазина, то есть в деревянных тонах, как группы в  вк – vk.com/dompodarkovnk. Можно найти готовое решение, то есть готовый платный ...

    OpencartWordPress
    Интернет-магазины16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Добить сайт на host cms до интернет магазина

    Есть сайт - http://www.mimino-nk.ru/. На нем по сути есть модуль, но нужно допилить сайт до полноценного интернет магазина. Сайт делится на 2 города, то есть, как бы 2 сайта. Но модуль нужно допилить только для ...

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Копирайт/рерайт 4 небольших текстов

    $10

    Ребята, нужно уникализировать 4 текста. Один текст - О компании (компания занимается производством и монтажом алюминиевых конструкций) и 3 текста  - услуги и их описание (взяли готовые с других сайтов, нужно сделать рерайт).

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Настроить форму обратной связи

    На сайте по адресу http://mimino-nk.ru/order/ есть форма, при заполнении почему то перестали приходить письма на почту. Нужно настроить  и привести в порядок. Так  же по сайту есть еще некоторые доработки, например: сделать шире слайдер, поправить верстку в меню ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Посадить сайт на cms

    $50

    Нужно посадить сайт http://maksisvet.com/ на какую нибудь систему управления. Суть в том, что бы владелец сайт сам мог бы: добавлять/удалять инфу, закачивать каталоги на странице "люстры" и т.п.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужно сделать небольшие доработки по сайту

    $20

    На этом сайте - http://maksisvet.com/, нужно: загрузить прайсы эксель для скачивания, добавить видео и изменить кое где текстовую информацию. Проблема в том, что сайт без cms, самописный какой то.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Наполнить сайт товарами

    Нужно наполнить сайт товарами. Сайт (http://xn--80aairftm.xn--80aabqjfyne0bmd.xn--p1ai/) на wordpress, с модулем woocommerce. Брать фото и описание товаров нужно будет с этого - https://kkm16.ru/. Но не все товары, общее количество около 100 - товаров. Пишите пожалуйста цены и ...

    WooCommerceWordPress
    Наполнение сайтов25 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка интернет магазина

    Нужно сделать сайт интернет магазин на opencart или wordpress. Дизайн сайта должен соответствовать фирменному стилю магазина, то есть в деревянных тонах, как группы в  вк - https://vk.com/dompodarkovnk. Можно найти готовое решение, то есть готовый платный шаблон и ...

    OpencartWordPress
    Интернет-магазины23 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать сайт на WP по образцу

    Есть готовый сайт на ОпенКарт - http://xn--80aafg6aiob1ak3l.xn--p1ai/. Но его разработчики сделали с вирусами, устали чистить. Что нужно?! Нужно переместить сайт на вордпресс, без всяких вирусов. Дизайн по сути есть, придерживаться ему. Так же на сайте присутствует калькулятор. ...

    OpencartWordPress
    Системы управления (CMS)15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рерайт/копирайт описаний товаров для сайта

    Нужно сделать описания для товаров кальяной (кальяны, табаки и аксессуары) тематики. Товары загружены на сайт, но нет описаний. Всего товаров около 70. Длинный описания не обязательно, о товаре в "2х словах". Нужно будет взять материал ...

    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно продвинуть сайт магазин кальянов и акссесуаров

    Всем привет! Нужно продвинуть сайт магазин кальянов, табака, угля и акссесуаров. Регион продвижения - город Уфа. Сроки - очень сжатые, до Нового Года. От вас жду предложения как за минимальный срок вывести сайт в ТОП.

    Поисковые системы (SEO)29 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайт-каталог для магазина кальянов и табака

    $150

    Добрый день! Требуется разработать сайт для магазина кальянов и табака, с каталогом. В будущем сайт должен будет развит до интернет-магазина. Требуемая cms wordpress. Основной акцент идет на дизайн сайта, т.е. требуется симпатичный и практичный удобный ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайт новостного портала

    Добрый день! Нужно доработать вот этот сайт http://ntrtv.ru/. Вся информация в приложенных файлах. Внимание: В ТЗ описано что нужно доработать, но так же рассматривается вариант как создание абсолютно нового сайта.

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

SparkyBooMan
Ибодуллоев 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Доделать сайт на HOST CMS
Егор проявил себя как отличнейший заказчик, с ним было очень приятно работать, всегда шел на уступки, подбадривал когда руки опускались. Одно наслаждение испытал от работы с Вами! Благодарю от всей души)))
С Умедом я был очень рад поработать. Этот человек реально шел на встречу во время всего процесса работы. Не было такого, что бы он "возникал" из-за чего то. Человек слова, сказал-сделал! Редко встретишь таких исполнителей.
Ответный отзыв
anton128355
22 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Копирайт/рерайт 4 небольших текстов
Белинский Егор - прекрасный заказчик, всегда на связи, умеет ценить труд людей.
С Антоном было очень приятно поработать. Сделал всю работу даже раньше оговоренного срока, плюс выручил с еще одним заказом, который нужно было срочно сделать. В общем, рекомендую!
Ответный отзыв
Intcorp
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Посадить сайт на cms
Было приятно сотрудничать с Егором. Все обязанности заказчика выполнил в полной мере. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
Всё было сделано в кратчайшие сроки. Роман учел все пожелания и даже помог после сдачи проекта, что редкость сегодня. Однозначно, я рекомендую Романа!
Ответный отзыв
SparkyBooMan
Ибодуллоев 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Настроить форму обратной связи
Отличный заказчик, всегда в сети, коммуникабельный, общительный, оплата в срок, всем рекомендую!
Умед показал себя как исполнительный и пунктуальный человек. Все в срок, всё сделано качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Linberg
26 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 отзывов(-3)
$15
10 баллов
7 лет назад
Нужно сделать небольшие доработки по сайту
Хороший заказчик! Четкое ТЗ и быстрая оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Всем рекомендую Александра, как обязательного и ответственного исполнителя. Мне было приятно с ним поработать. Все работы выполнены в срок и качественно.
Ответный отзыв