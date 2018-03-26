Всевозможная работа с текстами.

Здравствуйте, меня зовут Антон. Я специализируюсь на копирайте и рерайте статей. Так же могу помочь с редактированием и набором текста. Расценки зависят от объёма и сложности работы.

За копирайт я беру от 1.5$ до 3$ за 1000 символов.

За рерайт от 1$ до 2$ за 1000 символов.

За набор текста до 1$ за 1000 символов.

За редактирование текста до 1$ за 1000 символов.

Это основные цены, но каждый заказ индивидуален, поэтому могут быть небольшие отклонения в ту или иную сторону.