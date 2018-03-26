anton128355

Антон Яблоновский anton128355

 
22 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Всевозможная работа с текстами.

Здравствуйте, меня зовут Антон. Я специализируюсь на копирайте и рерайте статей. Так же могу помочь с редактированием и набором текста. Расценки зависят от объёма и сложности работы.

За копирайт я беру от 1.5$ до 3$ за 1000 символов.

За рерайт от 1$ до 2$ за 1000 символов.

За набор текста до 1$ за 1000 символов.  

За редактирование текста до 1$ за 1000 символов.

Это основные цены, но каждый заказ индивидуален, поэтому могут быть небольшие отклонения в ту или иную сторону. 

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Отзывы заказчиков

websayrus
41 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
9 баллов
7 лет назад
Копирайт/рерайт 4 небольших текстов
С Антоном было очень приятно поработать. Сделал всю работу даже раньше оговоренного срока, плюс выручил с еще одним заказом, который нужно было срочно сделать. В общем, рекомендую!
Белинский Егор - прекрасный заказчик, всегда на связи, умеет ценить труд людей.
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