Доделать сайт на HOST CMS

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка141 просмотр
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Отредактировать сайт по ТЗ на Host CMS. Вкратце: нужно добить сайт до интернет магазина, привести верстку в порядок, доделать форму бронирования. 

6 лет назад
websayrus
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
SparkyBooMan
Ибодуллоев 
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
6 лет назад
$30
1 день
С Умедом я был очень рад поработать. Этот человек реально шел на встречу во время всего процесса работы. Не было такого, что бы он "возникал" из-за чего то. Человек слова, сказал-сделал! Редко встретишь таких исполнителей.
Егор проявил себя как отличнейший заказчик, с ним было очень приятно работать, всегда шел на уступки, подбадривал когда руки опускались. Одно наслаждение испытал от работы с Вами! Благодарю от всей души)))
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