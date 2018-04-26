Необходимо посадить сайт на Modx и сделать несколько правок.

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Необходимо посадить сайт на Modx (revo) и сделать несколько правок.

Правки заключаются в том, что нужно определённые элементы адаптировать под мобильные устройства!

Сайт уже готов (5 стр) только правки и модкс, возможно что-то по мелочи.

Обязательное требование: умение разбираться в чужом коде, знание модкс, терпение и усидчивость!

Уважаемые начинающие фрилансеры если Вы не очень чувствуете себя лучше не беритесь, потому как срок 1-2 дня ( и в идеале уже приступить). Бюджет к сожалению также ограничен, не более 1000 руб (если будет сделано качество и быстро, то возможно немного больше).