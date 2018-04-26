Есть Интернет-магазин на Wordpress + WooCommerce. Используется заказная упрощенная тема, в которой нет поиска. Нужно добавить в сайдбар виджет поиска. Интересует стоимость и сроки.
Необходимо посадить сайт на Modx и сделать несколько правок.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, уважаемые фрилансеры!
Необходимо посадить сайт на Modx (revo) и сделать несколько правок.
Правки заключаются в том, что нужно определённые элементы адаптировать под мобильные устройства!
Сайт уже готов (5 стр) только правки и модкс, возможно что-то по мелочи.
Обязательное требование: умение разбираться в чужом коде, знание модкс, терпение и усидчивость!
Уважаемые начинающие фрилансеры если Вы не очень чувствуете себя лучше не беритесь, потому как срок 1-2 дня ( и в идеале уже приступить). Бюджет к сожалению также ограничен, не более 1000 руб (если будет сделано качество и быстро, то возможно немного больше).
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