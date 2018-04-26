Перенос сайта на диафан цмс

$150
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка172 просмотра
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Добрый день у нас имеется сайт http://expert-klining.ru/ и также подстраницы: 

http://expert-klining.ru/himchistka/ 

http://expert-klining.ru/klining_doma/ 

http://expert-klining.ru/posle_remonta/ 

http://expert-klining.ru/klining_yrlic/ 

У сайтов есть админ панель и определение посетителя по ip адресу! 

Выглядит вот так: http://prntscr.com/ja95bm и http://prntscr.com/ja95kj 

При заходе посетителя определяется его ip адрес, если он относится к одному из городов в списке офисов, то подставляются данные, например для города Сочи мы будем видеть телефон, город, адрес, ссылки на fb и vk из данных заполнненых в админке для этого офиса 

Если у посетителя город например Владивосток (а в списке офисов его нет) то пользователь видит город по умолчанию в данном случае это Челябинск. 

Но т.к. иногда город определяется ошибочно, сделана возможность выбрать город вручную. 

Задача 1: 

1. Перенести все сайты на админ панель диафан, все сайты, должны быть в одной админке! 

2. Перенести админ панель, точнее ее функционал в админку диафана. 

Задача 2: 

1. Менять ссылку на инстаграмм по городам также как ВК и ФБ. Ютуб остается единый. 

2. Заменить фото основателя на слайдер с фото местных руководителей по регионам и подставлять фотку местного на первое место для каждого города. У фотографии должно быть короткое описание «руководитель гВоронеж, Иванов Иван, тел89999999» 

3. Добавить карту с отмеченными городами присутствия. Желательно интерактивную (возможно Яндекс), чтобы при добавлении в справочник новый флажок появился автоматически и чтобы можно было увеличить карту и сразу найти офис по этому флажку. 

6 лет назад
kasta69
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад