Перенос сайта на диафан цмс

Добрый день у нас имеется сайт http://expert-klining.ru/ и также подстраницы:

http://expert-klining.ru/himchistka/

http://expert-klining.ru/klining_doma/

http://expert-klining.ru/posle_remonta/

http://expert-klining.ru/klining_yrlic/

У сайтов есть админ панель и определение посетителя по ip адресу!

Выглядит вот так: http://prntscr.com/ja95bm и http://prntscr.com/ja95kj

При заходе посетителя определяется его ip адрес, если он относится к одному из городов в списке офисов, то подставляются данные, например для города Сочи мы будем видеть телефон, город, адрес, ссылки на fb и vk из данных заполнненых в админке для этого офиса

Если у посетителя город например Владивосток (а в списке офисов его нет) то пользователь видит город по умолчанию в данном случае это Челябинск.

Но т.к. иногда город определяется ошибочно, сделана возможность выбрать город вручную.

Задача 1:

1. Перенести все сайты на админ панель диафан, все сайты, должны быть в одной админке!

2. Перенести админ панель, точнее ее функционал в админку диафана.

Задача 2:

1. Менять ссылку на инстаграмм по городам также как ВК и ФБ. Ютуб остается единый.

2. Заменить фото основателя на слайдер с фото местных руководителей по регионам и подставлять фотку местного на первое место для каждого города. У фотографии должно быть короткое описание «руководитель гВоронеж, Иванов Иван, тел89999999»

3. Добавить карту с отмеченными городами присутствия. Желательно интерактивную (возможно Яндекс), чтобы при добавлении в справочник новый флажок появился автоматически и чтобы можно было увеличить карту и сразу найти офис по этому флажку.