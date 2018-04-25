Спарсить сайт и заполнить каталог wordpress woocommerce

есть в помощь база с этого сайта, с картинками.

но на сайте есть поля, которые в базу не вошли.

соотв-но надо часть спарсить(тектовое описание и несколько др текстовых полей).

затем дополненную базу импортировать.

сайт источник: belfortkamin . ru

сайт получатель: новый WP + woo commerce

стоимость примерная и срок?