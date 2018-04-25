Спарсить сайт и заполнить каталог wordpress woocommerce

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки132 просмотра
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есть в помощь база с этого сайта, с картинками.

но на сайте есть поля, которые в базу не вошли.

соотв-но надо часть спарсить(тектовое описание и несколько др текстовых полей).

затем дополненную базу импортировать.

сайт источник:  belfortkamin . ru

сайт получатель: новый WP + woo commerce 

стоимость примерная и срок?

WordPressWooCommerce
6 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 дней назад