Нужно внести правки на сайт Django+Python

Прошу сделать след доработки на сайте:

- Ввод нового статуса в личном кабинете клиента "предоплата", после которого в ЛК появляется возможность оплатить заказ услуги РАНЬШЕ, с другой стоимостью: цена 7900. (по постоплате сейчас 9500 )

- Сделать сопроводит.текст в ЛК (https://cloud.mail.ru/public/K8cW/e3fbiRX8f):

В случае ПРЕДОПЛАТЫ - текст такой: ПРЕДОПЛАТА 100% - цена 7900 руб.(при стандартных образцах, два участника, срок 3 рабочих дня с момента взятия биоматериалов в работу лабораторией).

Каждый дополнительный участник - 4795 руб. Нестандартный образец - 5000 руб., срок обработки запроса: 5 рабочих дней с момента взятия в работу.

В случае ПОСТОПЛАТЫ - текст такой: ПОСТОПЛАТА - цена 9500 руб. (при стандартных образцах, два участника, срок 3 рабочих дня с момента взятия биоматериалов в работу лабораторией).

Каждый дополнительный участник - 4795 руб. Нестандартный образец - 5000 руб., срок обработки запроса: 5 рабочих дней с момента взятия в работу.

- В подвале сайта адрес: Москва, Орликов переулок д. 5 стр. 1 - поменять на г. Москва,Гамсоновский переулок, д. 2, стр. 1, БЦ «Центр-Т»

- Установить счетчик живосайт (по ссылке- https://cloud.mail.ru/public/8QNP/fUkzvncKb ).