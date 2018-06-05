Натянуть обновленную верстку на сайт Drupal

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки175 просмотров
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Добрый день!

Есть сайт на системе Drupal с кривой версткой. Была выполнена переверстка страницы на html. Нужно новую html натянуть на текущую верстку.

Ссылка на ресурсы в этом файле: https://yadi.sk/i/Uemmbnjm3Ugi72

Жду ваших предложений по стоимости и срокам.

Drupal
6 лет назад
Gunis
30 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
whitestripe
Андрей 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
15 часов назад
6 лет назад
$60
5 дней
Долго искал специалиста для этой работы. Андрей все сделал четко, всегда был на связи. После завершения работы было несколько вопросов - Андрей помог. Рекомендую!
Все прошло хорошо, заказчик четко поставил задачу, дал время на то что бы все правильно сделать. Оплата быстро и без задержек. Спасибо, обращайтесь.
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