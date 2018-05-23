Интернет магазин на основе Битрикс

здравствуйте нужно доработать регионстрой93.рф по кнопке Квартиры и цены мы попадаем в план-схему планировок сейчас при наведении на планировки , окна с подробным описанием и ценой хаотично появляются в разных местах экрана и при нажатии на кнопку Забронировать ничего не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Что есть.
Есть небольшой интернет магазин на платформе Insailes с адаптивным дизайном, каталогами и ассортиментом товаров в количестве 1500 ед. номенклатуры.
Что надо.
Необходимо перенести магазин на платформу с редактируемым исходным кодом (Битрикс и т.д)
Что подразумевается под работами.
- Выбор платформы
- Создание песочниц
- Перенос верстки
- Создание шаблона сайта
- Настройка Поиск
-Перенос статических страниц
- Настройка и перенос новостей
- Настройка и перенос рецензии покупателей
- Перенос статей
- Заказ звонка
- Верхнее меню из каталога
- интеграция с 1C
Настройки следующий разделов и категорий
- каталог
- список разделов
- хиты продаж
- список товаров
- карточка товара
- информация о товаре
- отзыв о товаре
- кросс-линковка каталогов
- покупатели выбирают
- избранное
- вы смотрели
- корзина в шапке
- корзина
- список товаров в корзине
- применение купона
- список подарков
- оформление заказа
- личный кабинет
- история заказов
Тестирование
Перенос на бой
Монитор качества разработки
Итог
В случае успешного выполнения работы планируется дальнейшее продолжение и долгое сотрудничество
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