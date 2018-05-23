Интернет магазин на основе Битрикс

$300
Системы управления (CMS)Завершен5 заявок217 просмотров
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Что есть.

Есть  небольшой интернет магазин на платформе Insailes с адаптивным дизайном, каталогами и ассортиментом товаров в количестве  1500 ед. номенклатуры.

Что надо.

Необходимо перенести магазин на платформу с редактируемым исходным кодом (Битрикс и т.д)

Что подразумевается под работами.

- Выбор платформы

- Создание песочниц 

- Перенос верстки 

- Создание шаблона сайта 

- Настройка Поиск 

-Перенос статических страниц

- Настройка и перенос новостей

- Настройка и перенос рецензии покупателей

- Перенос статей

- Заказ звонка 

- Верхнее меню из каталога 

- интеграция с 1C

Настройки следующий разделов и категорий

- каталог 

- список разделов 

- хиты продаж 

- список товаров 

- карточка товара 

- информация о товаре 

- отзыв о товаре

- кросс-линковка каталогов

- покупатели выбирают 

- избранное 

- вы смотрели 

- корзина в шапке 

- корзина 

- список товаров в корзине 

- применение купона 

- список подарков 

- оформление заказа 

- личный кабинет 

- история заказов 

Тестирование 

Перенос на бой 

Монитор качества разработки

Итог

В случае успешного выполнения работы планируется дальнейшее продолжение и долгое сотрудничество

6 лет назад
wargamer
Хелд 
54 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
denistaras
30 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$250
28 дней
Очень хороший исполнитель. Все сделал на высоком уровне качества. Отлично знает возможности Битрикса.
Работа с заказчиком полностью устроила, оплата в срок.
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