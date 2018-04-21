Добработать сайт cms joomla

- Необходимо перенести сайт с одного домена на другой в рамках одного хостинга (хостинг reg.ru). Сайт на 1CБитриксе. - Со старого домена сделать переадресацию на новый. - Сделать переадресацию с еще одного кириллического домена на сайт. Кириллический ...