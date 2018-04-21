Добработать сайт cms joomla

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок178 просмотров
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Сайт: http://mskoblresyrs.ru/ 

1. Левую колонку с меню необходимо перенести вверх + липкое меню 

2. Вместо параллакса нужно установить слайдер 

для примера как реализовать можно посмотреть тут: https://www.goodstone.realty/ 

Joomla
6 лет назад
mikeromanov
Михаил 
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
22 дня назад