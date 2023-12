Поправить модуль Opencart 2.3

Модуль быстрого и массового редактирования Admin Quick Edit PRO в режиме "Искать везде" выдает 500 ошибку.

Вот что хостер ответил:

Здравствуйте.

Похоже проблема с sql запросом.

[Thu Apr 19 18:11:54.312061 2018] [fcgid:warn] [pid 6636] [client 2a04:2e80:8️446e:f500:247b:e983:36996] mod_fcgid: stderr: PHP Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'Error: Subquery returns more than 1 row

Error No: 1242

SELECT DISTINCT *, (SELECT GROUP_CONCAT(cd1.name ORDER BY level SEPARATOR ' > ') FROM oc_category_path cp LEFT JOIN oc_category_description cd1 ON (cp.path_id = cd1.category_id AND cp.category_id != cp.path_id) WHERE cp.category_id = c.category_id AND cd1.language_id = '1' GROUP BY cp.category_id) AS path, (SELECT DISTINCT keyword FROM oc_url_alias WHERE query = 'category_id=20') AS keyword FROM oc_category c LEFT JOIN oc_category_description cd2 ON (c.category_id = cd2.category_id) WHERE c.category_id = '20' AND cd2.language_id = '1'' in /home/homeartb/public_html/system/storage/modification/system/library/db/mysqli.php:47