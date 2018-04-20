Нужен PHP, WordPress программист или про. WP администратор.

Есть само писаный плагин, который добавляет странички на сайт.

Странички с вмонтированным видео, когда добавляется страничка, также создается пункт мену

со ссылкой на эту страничку.

Задача нужно создать 1 страничку на которой будет типа плейлист всех добавленных страничек с видео.

Вот пример странички с видео

http://playlist.wpdevcloud.com/?page_id=6

Вот пример видео плейлиста,но это только для видео которое на сайте или если есть ссылка на видео файл, у меня видео

с видео хостингов, только ссылка на страничку с видео, название и thumbnail(миниатюра)

http://thenewcode.com/792/Create-A-Simple-HTML5-Video-Playlist

Вот как я вижу меню или виджет всех видео страничек

http://playlist.wpdevcloud.com/?page_id=11

Это может быть меню, виджет, плагин что угодно, все что можно добавить в основную часть

страницы и потом динамически изменять . Добавил страничку и если это например будет меню добавил элемент меню и контент меню изменился.

Видео могут быть разные ютуб или другого провайдера, потому нужно просто сделать картинки

thumbnail(миниатюрами)

Если у вас предложение реализовать на платном плагине, то желательно что бы на него была лицензия.

Цена, сроки?