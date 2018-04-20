Всем здравствуйте) Нужно исправить косяки на сайте http://dom-nayuge.ru Тз прилагаю. Оплата по факту выполнения. Заранее спасибо за ваши предложения.
Нужен PHP, WordPress программист или про. WP администратор.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть само писаный плагин, который добавляет странички на сайт.
Странички с вмонтированным видео, когда добавляется страничка, также создается пункт мену
со ссылкой на эту страничку.
Задача нужно создать 1 страничку на которой будет типа плейлист всех добавленных страничек с видео.
Вот пример странички с видео
http://playlist.wpdevcloud.com/?page_id=6
Вот пример видео плейлиста,но это только для видео которое на сайте или если есть ссылка на видео файл, у меня видео
с видео хостингов, только ссылка на страничку с видео, название и thumbnail(миниатюра)
http://thenewcode.com/792/Create-A-Simple-HTML5-Video-Playlist
Вот как я вижу меню или виджет всех видео страничек
http://playlist.wpdevcloud.com/?page_id=11
Это может быть меню, виджет, плагин что угодно, все что можно добавить в основную часть
страницы и потом динамически изменять . Добавил страничку и если это например будет меню добавил элемент меню и контент меню изменился.
Видео могут быть разные ютуб или другого провайдера, потому нужно просто сделать картинки
thumbnail(миниатюрами)
Если у вас предложение реализовать на платном плагине, то желательно что бы на него была лицензия.
Цена, сроки?
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