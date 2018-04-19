Реализовать корректировки на работающем shop на Word Press

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка100 просмотров
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Необходимо реализовать 2 корректировки на работающем shop на Word Press, спецификация готова. Оставляйте свой Skype, все детали обсудим при связи.

6 лет назад
Gresss07
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
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