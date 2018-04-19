Разработка сайта по продаже ПО

Задача Нужно сделать доработки и подключить шаблон Сайт переделан под управление сразу несколькими городами. Обязательные требования 1)Подключить шаблон и оптимизировать, переверстать его под работу интернет-магазина. 2)Автоматизация, загрузка выгрузка: – Категорий – Список товара – Описание товара – Страницы – Города 3)Капча: итд.... Подробнее ...
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Есть готовая верстка. Необходима реализация программной части. Предполагаем платформу MODX или Wordpress, но готовы выслушать и другие обоснованные предложения по платформе. ТЗ и превью дизайна прикрепляем. Заявки без отзывов, опыта разработки подобного функционала, подтвержденного портфолио, и указания ориентировочных цены и сроков не рассматриваются. Макеты: https://www.dropbox.com/sh/8tsivr2pgkya7ly/AACjQ9ns2YyESwNe2D2g9PBAa?dl=0
ТЗ: https://www.dropbox.com/s/egyjhuv4xp5gg4z/%D0%A2%D0%97.rar?dl=0
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