Необхідно створити новий шаблон листа в HTML-форматі за наданим дизайном. Шаблон буде використовуватися для автоматичних повідомлень, надсилаючи їх після завантаження з форми на мультимовному сайті. Важливо дотримуватись усіх вимог щодо верстки та дизайну.
- HTML-верстка5 заявокЗакрыт6 месяцев назад
- $30
Требуется создать PDF брошюру для социальных сетей. Это первая из серии брошюр, которые будут разрабатываться по одному шаблону. Контент можно адаптировать под дизайн. Ожидается, что после успешного выполнения работы будут созданы еще 5 брошюр.Верстка полиграфии1 заявкаЗакрыт6 месяцев назад
Необходимо создать PDF файл объемом около 5 страниц текста с оформлением в заданных брендированных цветах. Ожидается использование иллюстраций и рисунков для улучшения визуального восприятия. Все элементы должны соответствовать заданным требованиям по стилю и оформлению.Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт7 месяцев назад
Требуется редизайн страницы магазина на платформе Wordpress. Необходимо изменить фильтры товаров, добавить новый вид списка товаров, обновить карточки товаров и разместить баннер. Выполнение работы согласно техническому заданию.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт8 месяцев назад
Требуется разработка 2 фонов для креативов в Facebook размером 940 Х 788 пикселей. Фоны должны включать места для текста и привлекательную композицию, чтобы привлекать внимание зрителей и вдохновлять на создание аналогичных моделей.Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт9 месяцев назад
Требуется провести анализ и оптимизацию сайта, занимающегося продажей программного обеспечения, для успешного продвижения на польском и английском рынках. Работа включает в себя SEO-оптимизацию с учетом особенностей обоих языков.Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрытгод назад
Необходимо создать единый видеоряд длительностью до 10 минут из предоставленных коротких видео. В проекте требуется креативно разместить тексты, которые также будут приложены, и добавить фоновое музыкальное сопровождение. Все материалы будут предоставлены заказчиком.Видеомонтаж26 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется сверстать красивую PDF инструкцию по клавиатурным комбинациям для работы в программе. Инструкция должна содержать до 50 комбинаций. Исходный текст предоставляется. Важна эстетика и удобство восприятия информации.Верстка полиграфии4 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется локализация видео с русского на английский язык с качественным озвучиванием. Необходимо предоставить примеры предыдущих работ по локализации. Основное внимание уделяется качеству перевода и озвучки.Переводы5 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо разработать заставку-анимацию для видео-курса по трехмерному моделированию. Анимация должна включать логотип компании и логотип программы Rhinoceros 3D. Обратите внимание на стиль и качество исполнения.Анимация1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется перенос 1С:Предприятие 8.3 (украинская версия) с индивидуальной конфигурацией и шаблонами с локального компьютера в облачный сервис на базе Windows Server. Необходимо учесть все особенности текущей конфигурации.1С-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Требуется запись аудио приветствия для телефонной линии на польском и украинском языках. Общее количество слов - 11. Исполнитель должен быть носителем одного из языков для обеспечения качественного озвучивания.Озвучивание13 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется перевод русскоязычного сайта на польский язык для магазина программного обеспечения, ориентированного на 3D-моделирование. Заявки принимаются с указанием уровня знания языка, расценок и сроков выполнения.Переводы1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходим перевод русскоязычного сайта, посвященного программному обеспечению для 3D-моделирования, на английский язык. Исполнители должны предоставить ссылки на портфолио и расценки.Переводы1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо провести SEO аудит нового сайта перед его запуском и заменить старый сайт. Контроль переезда важен для обеспечения правильной индексации в поисковых системах и минимизации потерь трафика.Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо сверстать сайт на WordPress с интеграцией магазина WooCommerce, аналогичного текущему сайту. Новый дизайн в процессе доработки в Figma. Ищем специалистов с опытом работы с WP и WooCommerce для обсуждения условий работы.Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт4 года назад
- $300
Требуется создание современного дизайна Главной страницы для популярного пакета 3D моделирования. Включает в себя проработку стиля и элементов интерфейса. Победитель также получит заказ на дизайн 8-10 внутренних страниц. Работы принимаются до 26 июля.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо выполнить редизайн сайта www.rhino-3d.ru, включая главную и 7 внутренних страниц: Rhinoceros, Приложение, Купить, Поддержка, Обучение, О компании, Контакты. Ожидается создание адаптивного и десктопного дизайна.Дизайн сайтов69 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо доработать функционал сайта bricscad-ukraine.com.ua, добавив мультиязычность (MODX).Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо внести правки в функционал страниц сайта на Wordpress согласно ТЗ.Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрытнет даты