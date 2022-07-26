Radowin

Александр Radowin

 
45 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
2 дня назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$88
выплачено фрилансерам
14%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

reks53
29 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$10
10 баллов
2 года назад
Создать анимацию для видео-курса
Создание анимаций
Замечательный заказчик!)
Работа сделана профессионально, учтены все пожелания. Добросовестный исполнитель.
Ответный отзыв
veronika_work7
29 лет
3 года в сервисе
Была
8 месяцев назад
$3
10 баллов
3 года назад
Перевод сайта на польский язык
Отличный работодатель! Отвечал на вопросы быстро и оплатил сразу же после завершения работы!
Вероника большая умница! Перевод выполнен быстро, на высоком профессиональном уровне и что не мало важно с учетом специфических моментов которые логично было поменять в тексте, а не перевести слово в слово.
Ответный отзыв
AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
час назад
$75
10 баллов
3 года назад
Перевод сайта на английский язык
Спасибо за заказ! Всё отлично, рекомендую!
Работа выполнена в срок на хорошем уровне! Спасибо!
Ответный отзыв
vasil_d
36 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
$300
10 баллов
4 года назад
Дизайн Главной страницы
Отличный заказчик, с которым легко работать. Всегда на связи, понятно объясняет свои пожелания. Рекомендую к сотрудничеству!
Прекрасное чувство стиля и мастерское владение инструментарием!
Ответный отзыв
PROMOagent
Ирина 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
$250
10 баллов
5 лет назад
Оптимизация кампаний Google Adwords / Яндекс Директ
Google Ads
Александр, спасибо за отзыв и приятное сотрудничество! Продолжаем совместную работу. Рекомендую заказчика!
Качество работы, сроки и коммуникация - все на высшем уровне!
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