veronika_work7

Вероника Кльокта veronika_work7

 
27 летУкраина/Полтава
2 года на фриланс-бирже
Была
5 дней назад
Качественные работы за краткие сроки! Справлюсь с заданием любой сложности.

Основная специализация - перевод. Умело владею английским, польским, испанским, итальянским и французским. Справляюсь с текстами любой сложности.

Моя главная цель - удовлетворить все ваши требования.

Кроме перевода занимаюсь уже много лет копирайтингом и рерайтингом.

Могу перевести текст, отредактировать, набрать, проанализировать, сделать транскрибацию.

Все задания выполняю в кратчайшие сроки, без опозданий.

Ответственно отношусь к вашим заказам, результат не заставит вас ждать!

Буду рада к сотрудничеству.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
30%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
ТОП-5
Переводы
Портфолио
Отзывы заказчиков
NADiA_Kossi
Надия 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
22 дня назад
$6
8 баллов
10 месяцев назад
Надо перевести диплом с немецкого на английский
Пришлось переделывать, но коммуникация ок
Все отлично
Ответный отзыв
bluerednight
37 летРоссия
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
$50
10 баллов
год назад
Перевод 5 страниц А5
Отличный переводчик. Помог срочно перевести юридический текст и документы. Качество перевода 10/10, сроки 10/10, цена 10/10
Очень хороший заказчик, внёс предоплату и всё быстро оплатил. Советую!
Ответный отзыв
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$2
10 баллов
год назад
Перевести текст на испанский
Работаем уже не первый раз. Все супер! Рекомендую!
Как всегда всё на высшем уровне!
Ответный отзыв
askonage
Артем 
38 летОАЭ
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$18
10 баллов
год назад
Перевод документа с русского на английский
Отличная работа! Спасибо
Быстро проверил и оплатил, приятно было сотрудничать.
Ответный отзыв
KitosLAB
57 летУкраина
2 года в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
год назад
Переклад тексту рос/анл приблизно 24К знаків. Аналогова Фотографія
Все чудово!
Все супер!
Ответный отзыв
Переводы
15 отзывов
$1/час
от $10от 4 дней
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