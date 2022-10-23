Вероника Кльокта veronika_work7veronika_work7
27 летУкраина/Полтава
2 года на фриланс-бирже
Была
5 дней назад
Качественные работы за краткие сроки! Справлюсь с заданием любой сложности.
Основная специализация - перевод. Умело владею английским, польским, испанским, итальянским и французским. Справляюсь с текстами любой сложности.
Моя главная цель - удовлетворить все ваши требования.
Кроме перевода занимаюсь уже много лет копирайтингом и рерайтингом.
Могу перевести текст, отредактировать, набрать, проанализировать, сделать транскрибацию.
Все задания выполняю в кратчайшие сроки, без опозданий.
Ответственно отношусь к вашим заказам, результат не заставит вас ждать!
Буду рада к сотрудничеству.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
30%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
ТОП-5— Переводы
Портфолио
- Перевод на польский и испанский языки84 просмотра
- Перевод сайта на польский113 просмотров
Отзывы заказчиков
$6
8 баллов
10 месяцев назад
Пришлось переделывать, но коммуникация ок
Ответный отзыв
Все отлично
$50
10 баллов
год назад
Отличный переводчик. Помог срочно перевести юридический текст и документы. Качество перевода 10/10, сроки 10/10, цена 10/10
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик, внёс предоплату и всё быстро оплатил. Советую!
$2
10 баллов
год назад
Работаем уже не первый раз. Все супер! Рекомендую!
Ответный отзыв
Как всегда всё на высшем уровне!
$18
10 баллов
год назад
Отличная работа! Спасибо
Ответный отзыв
Быстро проверил и оплатил, приятно было сотрудничать.
$40
10 баллов
год назад
Ответный отзыв
Все супер!
Переводы
15 отзывов
$1/час
от $10от 4 дней
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