Перевод с Английского или Литовского на Польский

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Завершен15 заявок531 просмотр

Требуется перевести трудовой договор с Английского или Литовского на Польский язык. 

3 года назад
guest_16608169090364
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

veronika_work7
29 лет
3 года в сервисе
Была
7 месяцев назад
3 года назад
$7
1 день
Escrow
Хорошая работа.
Оплачено быстро, задача была обьяснена понятно.

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