Услуги перевода с немецкого

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Закрыт112 заявок1019 просмотров

Нужно перевести текст с немецкого на русский. Текст размещен на фотографии. Размер текста: полтора листика А4

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