Требуется фрилансер для создания 1000 тестовых вопросов по английскому языку по предоставленному шаблону. Вопросы должны охватывать 12 времен и исключать ошибки. Опыт методической работы и знание языка обязательны.
Услуги перевода с немецкого
Нужно перевести текст с немецкого на русский. Текст размещен на фотографии. Размер текста: полтора листика А4
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