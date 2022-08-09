Добрый день.

Интересует стоимость и примерные сроки на перевод статей с русского на английский.

Пример статей в блоге - https://icstudio.online/blog

Средний объем статьи - 4-5 тыс ЗБП.

Сделайте свое предложение, и пришлите, пожалуйста, пару примеров текстов, которые вы переводили или писали.

Благодарю.

p.s. просьба проигнорировать эту заявку исполнителям из РФ, не можем работать с вами по причинам наличия внешнего конфликта.