Перевод 10 статей с русского языка на английский

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Закрыт88 заявок1532 просмотра

Добрый день.

Интересует стоимость и примерные сроки на перевод статей с русского на английский.

Пример статей в блоге - https://icstudio.online/blog

Средний объем статьи - 4-5 тыс ЗБП.

Сделайте свое предложение, и пришлите, пожалуйста, пару примеров текстов, которые вы переводили или писали.

Благодарю.

p.s. просьба проигнорировать эту заявку исполнителям из РФ, не можем работать с вами по причинам наличия внешнего конфликта.

3 года назад
valensia_f
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