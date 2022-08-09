Требуется онлайн переводчик для конференции Zoom с русского на английский и обратно. Длительность перевода составит 30-40 минут, дата мероприятия — 10 августа в 15:00 (GMT +6).
Перевод 10 статей с русского языка на английский
Добрый день.
Интересует стоимость и примерные сроки на перевод статей с русского на английский.
Пример статей в блоге - https://icstudio.online/blog
Средний объем статьи - 4-5 тыс ЗБП.
Сделайте свое предложение, и пришлите, пожалуйста, пару примеров текстов, которые вы переводили или писали.
Благодарю.
p.s. просьба проигнорировать эту заявку исполнителям из РФ, не можем работать с вами по причинам наличия внешнего конфликта.
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