Необходимо перевести небольшой текст с русского языка на китайский, а также предоставить фонетическую транскрипцию. Ожидается качественный перевод с учетом нюансов языка.
Перевод текста
Требуется перевод текста 100 страниц
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