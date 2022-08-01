Требуется перевод текста объемом около 300 слов с английского на украинский язык. Необходимо обеспечить точность и адекватность перевода, учитывая все нюансы оригинала.
Нужно перевести текст на английский язык
Нужно перевести текст (обзор проекта) на английский язык с технических уклоном.
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