Необходимо сделать перефразирование английских текстов. Текстов около 21 штуки, в каждом по 1000-2000 слов.

Нужно сделать парафрейзинг наиболее уникальным образом. Можно пользоваться как инструментами, так и самостоятельно. Оплата сдельная, за каждую 1000 слов (2$ за 1000 слов)

ЗЫ

В работу беру сразу несколько исполнителей, так что можете мне писать. Если сработаемся, то работа подобного типа будет и впредь

Результат необходимо будет предоставлять в гугл документе.