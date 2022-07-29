Парафрейзинг (перефразирование) английских текстов

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Закрыт40 заявок780 просмотров

Необходимо сделать перефразирование английских текстов. Текстов около 21 штуки, в каждом по 1000-2000 слов.

Нужно сделать парафрейзинг наиболее уникальным образом. Можно пользоваться как инструментами, так и самостоятельно. Оплата сдельная, за каждую 1000 слов (2$ за 1000 слов)

ЗЫ

В работу беру сразу несколько исполнителей, так что можете мне писать. Если сработаемся, то работа подобного типа будет и впредь

Результат необходимо будет предоставлять в гугл документе.

3 года назад
KeyRealSeo
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