Требуется перевод текста с английского на русский из видеоуроков на геймерскую тематику. Необходимо просмотреть 4 видео, найти и перевести текстовые фрагменты, сохраняя названия игр и аббревиатуры. Скриншоты вставить в документ. Имеется необходимость в понимании геймерской темы и подтвержденном уровне английского.
Парафрейзинг (перефразирование) английских текстов
Необходимо сделать перефразирование английских текстов. Текстов около 21 штуки, в каждом по 1000-2000 слов.
Нужно сделать парафрейзинг наиболее уникальным образом. Можно пользоваться как инструментами, так и самостоятельно. Оплата сдельная, за каждую 1000 слов (2$ за 1000 слов)
ЗЫ
В работу беру сразу несколько исполнителей, так что можете мне писать. Если сработаемся, то работа подобного типа будет и впредь
Результат необходимо будет предоставлять в гугл документе.
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