Здравствуйте, нужен редактор с хорошем уровнем английского для редактирования/коррекции автоперевода с Deepl.

Тематика: игры, будет неплохо если разбираетесь в терминологии, встречаются специфические слова и термины.

Исходник с субов из видео. Строки оставить как есть (для дальнейшей расстановки тайминга).

Само видео прилагается.

Цель: устранить нелогичные моменты и шероховатости с автоперевода.

Документов 4 шт., работать прямо в этих же документах.

https://docs.google.com/document/d/1K7rzj77E1YTAXWR-Cs2yXiiWiG7ZzW0WK54m7yZdOOU/edit#heading=h.nk8j9r5idaev

https://docs.google.com/document/d/1x_nCz6Mlbo1aY-MQ6nueuOmLC2Ksz0GggZ2ZZqlB6l0/edit#heading=h.pv3p17i9t5ne

https://docs.google.com/document/d/1EVQIlUwHtSQEw4TAwsOMe-t5hdUgXicJcjW_D6qHz-0/edit#heading=h.d5r721m36oh8

https://docs.google.com/document/d/1XtwlmJQf52qRF4gxvCcS_k5uW67paW_2WajpsiSkJHo/edit#heading=h.cfjqt97zjew2

Жду ваши расценки за всю работу. Срок до 1 дня.