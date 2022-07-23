Перевод английского видео на русский

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13 минут интересного видео нужно перевести на русский. Перевод нужно предоставить в формате WORD. Жду ответов от ответственных исоплнителей=)))

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