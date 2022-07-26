Нужно перепечатать 1 страницу текста из формата PDF в Word. зак качественное выполнение оставлю отличный отзыв=)))
- $1Редактирование и Корректура90 заявокЗакрыт5 месяцев назад
- $3
Есть текст, который плохо распознается. Нужно сделать такой же, но только в ворд. Дедлайн - сегодня вечером или к ночи.Редактирование и Корректуранет заявокЗакрыт6 месяцев назад
- $8
Реферат по искусству на 10 страниц с большим количеством картинок правильнооофрмленный. Уникальность = 75% по antiplagiat.ru Текста должно быть 50% от всего объёма, то есть 50% текста и 50% картинок.Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрытгод назад
- $15
Сделать 2 контрольные работы по искусству и правильно оформить. Уникальность по антиплагиат.ру = 65%.Контрольные, Задачи и Тесты5 заявокЗакрытгод назад
- $15
Сделать 2 контрольные работы по искусству и правильно оформить. Уникальность по антиплагиат.ру = 65%.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрытгод назад
- $1
Нужно сделать красивый рерайт небольшого объёма из имеющейся информации. Объём маленький - примерно 1 -1,5 к збп в сумме. Это тестовое задание для большого проекта. Для нас главное, чтобы у автора всё было хорошо с ...Рерайтинг59 заявокЗакрытгод назад
- $30
Методичка в формате пдф на 30 страниц, но текста там мало (3 -4 страницы, если в ворде). Нужен человек, который разбирается в фитнес тематике и может работать в формате пдф. Перевод должен быть красивый ручной. ...Переводы64 заявкиЗакрытгод назад
- $5
10 минут интересного видео нужно перевести на русский. Перевод нужно предоставить в формате WORD. Жду ответов от ответственных исполнителей=)))Завершенгод назад
- $8
Сделать перевод видео с английского на русский. Предоставить в формате ворд. Тема интересная. Видео лёгкое. Жду ответов от ответственных исоплнителей. =))))Завершенгод назад
- $5
Сделать перевод видео с английского на русский (13 минут). Тема интересная.Переводы20 заявокЗакрытгод назад
- $10
13 минут интересного видео нужно перевести на русский. Перевод нужно предоставить в формате WORD. Жду ответов от ответственных исоплнителей=)))Переводы112 заявокЗакрытгод назад
- $12
Есть видео по длительности 54 мин 37 сек (половина уже переведена). Перевод нужно предоставить в виде двуязычной таблицы. Первые 30 минут уже переведены. Их нужно проверить и русский варинат более красиво написать. Также доделать ...Переводы41 заявкаЗакрытгод назад
- $10
Сделать пеервод интересного видео сегодня. Жду ответов от отвественных исоплнителей=)))Завершенгод назад
- $5
15 минут интересного видео нужно перевести на русский. Перевод нужно предоставить в формате WORD. Жду ответов от ответственных исоплнителей=)))Переводы37 заявокЗакрытгод назад
- $10
30 минут интересного видео нужно перевести на русский. Перевод нужно предоставить в формате WORD. Жду ответов от ответственных исоплнителей=)))Завершенгод назад
- $18
Перевод тематики IT, для нашего вебсайта, очень важен для нас. 3,5 стр.Переводы57 заявокЗакрытгод назад
- $30
Пруврид английского текста от носителя языкаПереводы32 заявкиЗакрытгод назад
- $1
Мы открываем сайт, посвящённый компьютерным играм). Нам нужны игроманы, который круто во многих играх разбираются. Цена стоит за 1000 збп. 1 статья на 5000 збп.Рерайтинг15 заявокЗакрытгод назад
- $10
Пруврид английского текста от НОСИТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА Всего 3 страницы. Текст про мотоциклы.Переводы49 заявокЗакрытгод назад
- $15
Стихи. Пришлю по запросу. Объём кажется большим, но почерк у меня крупный и поэтому там не слишком много.Транскрибация1 исполнительЗавершен2 года назад