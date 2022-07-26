BoogiGIRL

Анастасия BoogiGIRL

 
30 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Была
6 месяцев назад
Поэтесса и прозаик

Пишу стихи и прозу

5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$53
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
5
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
mgavriliuk
Мария 
28 летРоссия
2 года в сервисе
Была
год назад
$5
10 баллов
год назад
Перевод видео
Всё отлично, идеальный заказчик!
Хороший исполнитель=))))
Ответный отзыв
mgavriliuk
Мария 
28 летРоссия
2 года в сервисе
Была
год назад
$8
10 баллов
год назад
Перевод видео с английского на русский
Анастасия - замечательный заказчик, ТЗ поставлено четко, оплата проведена вовремя, задание интересное
Работа сделана очень хорошо=)))
Ответный отзыв
veronika_work7
27 летУкраина
2 года в сервисе
Была
5 дней назад
$10
10 баллов
год назад
Перевод английского видео на русский (24 мин 37 секунд)
Рекомендую!
Ксения прекрасно сделала для нас перевод. Перевод был сложный и ёмкий. Рекомендую к сотрудничеству=))))
Ответный отзыв
mgavriliuk
Мария 
28 летРоссия
2 года в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
год назад
Перевод английского видео на русский
С Анастасией работаем не впервые, замечательный заказчик и очень интересное задание. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Мария прекрасно сделала для нас перевод. Перевод был сложный и ёмкий. Рекомендую к сотрудничеству=))))
Ответный отзыв
mgavriliuk
Мария 
28 летРоссия
2 года в сервисе
Была
год назад
$15
10 баллов
год назад
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Анастасия очень позитивная девушка и замечательный заказчик, никаких нареканий нет, с радостью посотрудничаю снова!
Прекрасный исполнитель. Мария - исполнительная и коммуникабельная девушка. Будем работать дальше обязательно=)))
Ответный отзыв