Требуется перевод текста объемом 5000 знаков с русского на английский на тему 'Как безопасно очистить свой инстаграм'. В тексте необходимо вставить ключевые фразы, такие как 'как очистить инстаграм', 'как очистить кэш в инстаграме' и другие, связанные с очисткой данных в Instagram.
ДОделать перевод видео с английского на русский
Есть видео по длительности 54 мин 37 сек (половина уже переведена). Перевод нужно предоставить в виде двуязычной таблицы. Первые 30 минут уже переведены. Их нужно проверить и русский варинат более красиво написать. Также доделать перевод оставшихся 24 минут 37 секунд. Тема интересная. Рассмотрю ответы от ответственных исполнителей=)))
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