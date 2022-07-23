ДОделать перевод видео с английского на русский

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Закрыт41 заявка880 просмотров

Есть видео по длительности 54 мин 37 сек (половина уже переведена). Перевод нужно предоставить в виде двуязычной таблицы. Первые 30 минут уже переведены. Их нужно проверить и русский варинат более красиво написать. Также доделать перевод оставшихся 24 минут 37 секунд. Тема интересная. Рассмотрю ответы от ответственных исполнителей=)))

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