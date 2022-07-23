Необходимо перевести 30 минут интересного видео с английского языка на русский. Готовый перевод требуется предоставить в формате WORD. Ожидаются предложения от ответственных исполнителей.
Перевод английского видео на русский (в текст)
15 минут интересного видео нужно перевести на русский. Перевод нужно предоставить в формате WORD. Жду ответов от ответственных исоплнителей=)))
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