Перевод английского видео на русский (в текст)

$5
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Закрыт37 заявок692 просмотра

15 минут интересного видео нужно перевести на русский. Перевод нужно предоставить в формате WORD. Жду ответов от ответственных исоплнителей=)))

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