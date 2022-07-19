Требуется перевод научной статьи по языкознанию с русского языка на китайский. Объем работы составляет 5 страниц, срок выполнения — 5 дней. Важно использовать стилистически окрашенную лексику для более точной передачи смыслов и нюансов текста.
Нужен перевод
добрый день! нужен перевод с английского на русский. Прикреплю файл напишите пожалуйста стоимость, время перевода спасибо!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы37 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется осуществить перевод 7000 позиций товаров интернет-магазина с русского языка на украинский. Важно сохранить точность и соответствие оригиналу при переводе названий и описаний.Переводы75 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется качественный перевод текста с русского на английский язык. Особое внимание уделить техническому содержанию и терминологии. Предпочтение отдается опытным переводчикам с навыками в данной области.Переводы133 заявкиЗакрыт3 года назад
- $35
Требуется перевод бизнес-плана на немецкий язык. Необходим качественный перевод, который будет проверен носителем языка. Уделите внимание точности и сохранению смысловой нагрузки оригинала.Переводы21 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо составить параллельный корпус из 122 текстов, выделив предложения и добавив к каждому 3 перевода на английский через Google, DeepL и PROMT. Переведенные тексты нужно сохранить в архив. Задача включает создание таблицы и обработку переводов.Переводы10 заявокЗакрыт3 года назад
- $14
Необхідно здійснити переклад документу з іспанської на українську мову. Обсяг роботи складає 28 сторінок, з яких частина є пустими. Важливо забезпечити якість, грамотність і зрозумілість тексту. Робота повинна бути виконана терміново, бажано до завтра зранку. Рекомендується надсилати приклади попередніх робіт.Переводы33 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется написать 18 оригинальных текстов на тему обуви. Контент должен охватывать различные аспекты, связанные с обувью, включая стили, материалы и уход. Ожидается качественное и информативное содержание.Переводы42 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется профессиональный синхронный переводчик на английский для онлайн конференции продолжительностью около 2 часов. Перед мероприятием будет небольшой экзамен на знание языка. Возможность дальнейшего сотрудничества для переводов с русского на английский.Переводы1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо перевести сайт с английского на арабский язык. Важно акцентировать внимание только на текстовом содержании, без изменений в дизайне или структуре сайта.Переводы40 заявокЗакрыт3 года назад