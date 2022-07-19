Нужен перевод

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Закрыт28 заявок1054 просмотра

добрый день! нужен перевод с английского на русский. Прикреплю файл напишите пожалуйста стоимость, время перевода спасибо!

3 года назад
rchertkov
Роман 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Lizaru
29 лет
8 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
3 года назад
$10
3 дня

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