Перевести бизнес план на немецкий язык

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт21 заявка689 просмотров

Необходимо перевести бизнес план на немецкий язык. Нужен качественный перевод. Проверять будет носитель языка.

3 года назад
itkreativ
40 лет
5 лет в сервисе
Был
15 дней назад

Заявки фрилансеров

Мари
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Илья
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Євген
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Софія
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Василь
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Олеся
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Евгени
 
23 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Віка
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анастасія
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Оля
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Дар'я
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анна
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
18 минут назад
49 отзывов
3 года назад
Олена
 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
3 года назад
Ванек
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алексей
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Микола
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Никита
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ілля
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
130 отзывов(-2)
3 года назад
Тарас
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Рерайт на английском

    Необходимо сократить текст на английском языке с использованием примера. Также требуется создание цепляющего заголовка. Примеры оригинала и желаемого результата будут предоставлены исполнителю.

    Переводы55 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Учебная практика, работа с таблицами

    Необходимо составить параллельный корпус из 122 текстов, выделив предложения и добавив к каждому 3 перевода на английский через Google, DeepL и PROMT. Переведенные тексты нужно сохранить в архив. Задача включает создание таблицы и обработку переводов.

    Переводы10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перекласти документ з іспанської на українську

    $14

    Необхідно здійснити переклад документу з іспанської на українську мову. Обсяг роботи складає 28 сторінок, з яких частина є пустими. Важливо забезпечити якість, грамотність і зрозумілість тексту. Робота повинна бути виконана терміново, бажано до завтра зранку. Рекомендується надсилати приклади попередніх робіт.

    Переводы33 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Обувь

    Требуется написать 18 оригинальных текстов на тему обуви. Контент должен охватывать различные аспекты, связанные с обувью, включая стили, материалы и уход. Ожидается качественное и информативное содержание.

    Переводы42 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен синхронный переводчик

    Требуется профессиональный синхронный переводчик на английский для онлайн конференции продолжительностью около 2 часов. Перед мероприятием будет небольшой экзамен на знание языка. Возможность дальнейшего сотрудничества для переводов с русского на английский.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Перевести сайт

    Необходимо перевести сайт с английского на арабский язык. Важно акцентировать внимание только на текстовом содержании, без изменений в дизайне или структуре сайта.

    Переводы40 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевод html страницы с Турецкого или Боснийского на 6 языков.

    Требуется перевод html страницы с Турецкого на Азербайджанский, Польский, Румынский, Венгерский, Грузинский и Итальянский. Возможен перевод с Боснийского. Необходим качественный перевод с сохранением смысловой нагрузки и эмоциональной окраски. После выполнения нужно предоставить шесть html файлов на указанных языках.

    HTML
    Переводы13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевод html страницы с Турецкого или Боснийского на несколько языков.

    Требуется перевод HTML страницы с Турецкого и Боснийского языков на Азербайджанский, Польский, Румынский, Венгерский, Грузинский и Итальянский. Необходимо обеспечить качественный перевод с сохранением смысловой нагрузки и эмоциональной окраски текста, а также заменить переведенный текст в HTML файле.

    HTML
    Переводынет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевод нужен на англ.

    Требуется перевод большой статьи на английский язык. Ищем носителя языка, который обеспечит качественный перевод. Файл будет отправлен кандидатам.

    Переводы70 заявок
    Закрыт
    3 года назад