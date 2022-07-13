Необходимо перевести биографию диджея Рей Ро на английский язык. Текст включает информацию о его уникальном стиле, опыте работы и популярности на рынке. Рей Ро - мультижанровый диджей и саунд продюсер с многолетним опытом, использующий оригинальные ремиксы и креативные техники сведения.