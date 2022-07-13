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Закрыт55 заявок1436 просмотров

Здравствуйте. Требуется сократить текст по примеру:

Пример

Оригинал статьи

Требуемая статья в сокращении

И также сделать цепляющий заголовок по примеру:

Оригинал: Grigori Rasputin

Требуемый цепляющий заголовок: Rasputin, the man who wouldn't die

ТЗ скину исполнителю

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