Требуется перевод текста правил пожарной безопасности на английский язык. Необходимо сохранить точность и четкость оригинала. Обеспечить грамотный перевод с учетом специфики терминологии.
Перевести сайт на Литовский
Нужен хороший переводчик для сайта Cryptomus, на Литовский язык
Оплата обсуждается
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