Перевести 2 текста на турецкий

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Закрыт11 заявок454 просмотра

Перевести два текста на турецкий

https://docs.google.com/document/d/1-yaqUDsXD3k2HbAoG7bvQOiGARpEs7jUocq_Nh3BD_g/edit?fbclid=IwAR1pWlg7v8v--nFyVLMfNJutXyNmrgTbivZD_kM9iJuRN1-JDhx_YrSAqFU#

https://docs.google.com/document/d/1DU5HbgH39SL9LFM0TY98kutVlCToDkv_IFtC-T8TJgQ/edit#

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