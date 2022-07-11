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Перекладач текстів з української на англійську

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    $30

    Требуется проверка и редактирование английского текста носителем языка. Ожидается высокий уровень качества перевода и корректировка ошибок. Убедитесь, что текст соответствует стандартам и звучит естественно для носителей языка.

    Переводы32 заявки
    Закрыт
    3 года назад