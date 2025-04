Необходимо доперевести языковые файлы WHMCS на украинский и русский языки.

Файлы идут в формате PHP с переменными:

$_LANG['headertext'] = "Welcome to our members area.";

В каждом файле порядка 4300 строк.

Доперевести нужно

russian.php.txt

ukranian.php.txt