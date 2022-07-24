Необходим перевод текста объемом 3,5 страницы с русского на американский английский в области IT. Уделите внимание точности и соответствию терминологии для вебсайта.
Локализация язковых файлов WHMCS.
Необходимо доперевести языковые файлы WHMCS на украинский и русский языки.
Файлы идут в формате PHP с переменными:
$_LANG['headertext'] = "Welcome to our members area.";
В каждом файле порядка 4300 строк.
Доперевести нужно
russian.php.txt
ukranian.php.txt
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