Локализация язковых файлов WHMCS.

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Завершен13 заявок646 просмотров

Необходимо доперевести языковые файлы WHMCS на украинский и русский языки.

Файлы идут в формате PHP с переменными:

$_LANG['headertext'] = "Welcome to our members area.";

В каждом файле порядка 4300 строк.

Доперевести нужно 

russian.php.txt

ukranian.php.txt

PHP
3 года назад
mbxmin
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2 отзыва

Выбранный исполнитель

no_sensein
Анна 
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1 отзыв
3 года назад
$200
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Сделали всё нормально, в указанный срок. Работой доволен.
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