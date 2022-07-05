Вычитывать и адаптировать тексты на английский

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт24 заявки501 просмотр

нам нужно вычитывать и адаптировать тексты которые мы переводим для того чтобы запустить английскую версию проекта, чтобы перевод соответствовал контексту. Сейчас нужно проверить несколько текстов. Работа не полная занятость.

native speakers 

3 года назад
guest_1657018979384
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Екатерина
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алена
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Максим
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Артём
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Софья
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Алексей
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Потапов
 
53 года
5 лет в сервисе
Был
2 дня назад
2 отзыва
3 года назад
Юсуфбек
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Любовь
 
73 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 дня назад
105 отзывов
3 года назад
Валерия
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Галина
 
39 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Влад
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Яна
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Артём
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Эльдар
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Андрій
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Марина
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Николай
 
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
130 отзывов(-2)
3 года назад
Алиса
 
35 лет
6 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
2 отзыва
3 года назад
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
3 часа назад
49 отзывов
3 года назад
Наталья
 
37 лет
4 года в сервисе
Была
2 дня назад
3 отзыва
3 года назад
Вероника
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
7 месяцев назад
15 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Перевод ролика с английского

    $15

    Требуется выполнить художественный перевод ролика с английского языка на русский. Необходимо учесть особенности языка и сделать перевод максимально точным и выразительным.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Перевод на французский

    Ищется фрилансер для перевода текста на французский язык. Укажите вашу цену за выполнение задания. Ожидаются качественные и точные переводы.

    Переводы48 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевод на англ.язык (программирование)

    Требуется качественный перевод небольшого фрагмента текста (800 символов) на английский язык в области программирования. Ищем исполнителей с опытом для долгосрочного сотрудничества. Укажите сроки и стоимость перевода, приветствуются примеры работ.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Перевести главу манги

    Ищется фрилансер для перевода главы 66 манги. Требуется качественный перевод с учетом оригинального текста и стиля. Обеспечение точности и сохранение духа манги обязательно.

    Переводы85 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Переводчики с Русского на Английский для YouTube-канала

    $20

    Ищем переводчиков с русского на английский для перевода сценариев на YouTube-канал о фильмах. Объем текста составляет около 9000 знаков. Переведенный текст будет проверен носителем языка и озвучен дикторами. Возможность долгосрочного сотрудничества.

    Переводы365 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевод текста - с англ. на польский

    Необходимо выполнить перевод текста с английского языка на польский. Подробные требования указаны в техническом задании. Оплата по факту или безналичным расчетом.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Перевод текста - с англ. на итальянский

    Требуется перевод текста с английского на итальянский язык. Подробности указаны в техническом задании. Оплата производится по факту выполнения или по безналичному расчету.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Перевод с немецкого на русский

    Требуется перевод небольшого письма с немецкого языка на русский. Укажите свою цену за выполнение работы. Бюджет составляет 1$.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Перевести с английского

    $120

    Необходимо перевести текст объемом до 1000 слов с английского на украинский язык. Ожидается качественный перевод с соблюдением оригинального смысла и стиля.

    Переводы320 заявок
    Закрыт
    3 года назад