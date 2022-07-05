Требуется выполнить художественный перевод ролика с английского языка на русский. Необходимо учесть особенности языка и сделать перевод максимально точным и выразительным.
Вычитывать и адаптировать тексты на английский
нам нужно вычитывать и адаптировать тексты которые мы переводим для того чтобы запустить английскую версию проекта, чтобы перевод соответствовал контексту. Сейчас нужно проверить несколько текстов. Работа не полная занятость.
native speakers
Заявки фрилансеров
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