Здравствуйте!

Требуются переводчики с русского на английский для нашего YouTube-канала. Тематика - Фильмы. Средний объем исходного текста на русском языке 9000 знаков (1500 слов или 10 минут видеоролика). Вам необходимо перевести сценарий с русского на английский. Учитывайте, что текст далее пойдет на проверку носителем языка, после чего будет озвучен нашими дикторами. Возможно долгосрочное сотрудничество. Готовы обсуждать детали и приступать к работе немедленно.