Переводчики с Русского на Английский для YouTube-канала

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Здравствуйте!

Требуются переводчики с русского на английский для нашего YouTube-канала. Тематика - Фильмы. Средний объем исходного текста на русском языке 9000 знаков (1500 слов или 10 минут видеоролика). Вам необходимо перевести сценарий с русского на английский. Учитывайте, что текст далее пойдет на проверку носителем языка, после чего будет озвучен нашими дикторами. Возможно долгосрочное сотрудничество. Готовы обсуждать детали и приступать к работе немедленно.

3 года назад
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Владислав
 
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3 года назад
3 года назад
Владимир
 
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3 года назад
3 года назад
Віка
 
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Сніжана
 
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3 года назад
3 года назад
Олег
 
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Был
3 года назад
3 года назад
Алексей
 
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Был
3 года назад
3 года назад
Віка
 
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Была
3 года назад
3 года назад
София
 
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Была
3 года назад
3 года назад
Ілля
 
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Был
3 года назад
3 года назад
Ангеліна
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Эльнура
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Арсен
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Олександр
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ірина
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Олександр
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Мария
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Марта
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
27 лет
3 года в сервисе
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3 года назад
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Анастасия
 
26 лет
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26 лет
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Алина
 
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Андрій
 
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3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Кирилл
 
19 лет
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Был
3 года назад
3 года назад
Марина
 
24 года
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Была
3 года назад
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Вікторія
 
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Была
3 года назад
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Вера
 
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Дарья
 
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Была
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Рахил
 
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3 года назад
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Валерий
 
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