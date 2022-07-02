Требуется выполнить художественный перевод ролика с английского языка на русский. Необходимо учесть особенности языка и сделать перевод максимально точным и выразительным.
Переводчики с Русского на Английский для YouTube-канала
Здравствуйте!
Требуются переводчики с русского на английский для нашего YouTube-канала. Тематика - Фильмы. Средний объем исходного текста на русском языке 9000 знаков (1500 слов или 10 минут видеоролика). Вам необходимо перевести сценарий с русского на английский. Учитывайте, что текст далее пойдет на проверку носителем языка, после чего будет озвучен нашими дикторами. Возможно долгосрочное сотрудничество. Готовы обсуждать детали и приступать к работе немедленно.
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