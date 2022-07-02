fantastictvv

Астахов fantastictvv

 
34 годаРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Переводчики с Русского на Английский для YouTube-канала

    $20

    Здравствуйте! Требуются переводчики с русского на английский для нашего YouTube-канала. Тематика - Фильмы. Средний объем исходного текста на русском языке 9000 знаков (1500 слов или 10 минут видеоролика). Вам необходимо перевести сценарий с русского на ...

    Переводы365 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Написание кратких пересказов фильмов

    Нужно написать краткие пересказы для фильмов. Вам выдается список названий 5-ти фильмов по которым вы пишите краткие пересказы. Данные пересказы должны включать в себя: - знакомство с персонажами - описание смысла фильма - сам пересказ с описанием важных сюжетных линий - ...

    Сценарии17 заявок
    Закрыт
    год назад