fantastictvv

$65
Здравствуйте! Необходимо выполнить транскрибацию 25 видео в текст (средняя длительность 10 минут). Пример - https://www.youtube.com/watch?v=lylAC_8Vs8M
Транскрибация297 заявок
Закрыт
год назад
Здравствуйте! Необходимо выполнить транскрибацию 25 видео в текст (средняя длительность 10 минут). Пример - https://www.youtube.com/watch?v=lylAC_8Vs8M
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