Нужно написать краткие пересказы для фильмов. Вам выдается список названий 5-ти фильмов по которым вы пишите краткие пересказы. Данные пересказы должны включать в себя: - знакомство с персонажами - описание смысла фильма - сам пересказ с описанием важных сюжетных линий - ...