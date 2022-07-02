Транскрибация видеороликов YouTube

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Здравствуйте!

Необходимо выполнить транскрибацию 25 видео в текст (средняя длительность 10 минут).

Пример - https://www.youtube.com/watch?v=lylAC_8Vs8M

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