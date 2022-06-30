Необходимо транскрибировать два видео: первое длительностью 1ч 10мин и второе 1ч 25мин. Важно сохранить текст слово в слово, акцентируя внимание на описании болей клиента и его благодарностях команде и Луне. Ожидается точность и внимательность к деталям.
Транскрибация видео на постоянной основе, 3-5 видео в день, по 10-20
Транскрибация видео на постоянной основе, 3-5 видео в день, по 10-20 минут каждый
Заявки фрилансеров
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