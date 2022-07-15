Перевод текста - с англ. на французский

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Завершен30 заявок672 просмотра

Нужно перевести текст с английского на французский

Детали в ТЗ

https://docs.google.com/document/d/19bO1zdVDvtyg_QOR2MgBNaoCNG2kjPy-Qico96_U_jQ/edit#

Оплата по факту или БС

3 года назад
Arhaim
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5 дней назад

Выбранный исполнитель

sofiamysnyk
София 
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5 месяцев назад
3 года назад
$10
3 дня
Escrow
С задачей справилась быстро и качественно! Рекомендую к сотрудничеству!
Благодарю за сотрудничество! Были предоставлены хорошее объяснение задачи и оплата в срок.

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