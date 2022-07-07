Перевод небольших текстов с русского на французский

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Завершен16 заявок612 просмотров

Добрый день, необходимо перевести 9 короткий историй с русского на французский. Общее количество символов всего проекта - 1500.

В заявке укажите цену за весь проект и время на перевод. 

Ссылку на текст предоставлю выбранному исполнителю.

3 года назад
Suworoff
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

sofiamysnyk
София 
25 лет
3 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
3 года назад
$8
4 дня
Escrow
Всё отлично, спасибо!
Благодарю за сотрудничество! Задача была поставлена четко и понятно.

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