Перевод текста - с англ. на итальянский

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен15 заявок557 просмотров

Нужно перевести текст с английского на итальянский.

Детали в ТЗ

https://docs.google.com/document/d/19bO1zdVDvtyg_QOR2MgBNaoCNG2kjPy-Qico96_U_jQ/edit#

Оплата по факту или БС

3 года назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Выбранный исполнитель

veronika_work7
29 лет
3 года в сервисе
Была
7 месяцев назад
3 года назад
$5
5 дней
Все выполнено качественно и в срок! Рекомендую к сотрудничеству!
Отличный заказчик, оплата была проведена вовремя и коммуникация была на высшем уровне! Работали несколько раз вместе, советую!

Заявки фрилансеров

Александр
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 дня назад
105 отзывов
3 года назад
Анна
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Полина
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
3 года назад
Юрій
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Наталья
 
37 лет
4 года в сервисе
Была
2 дня назад
3 отзыва
3 года назад
Денис
 
32 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Діана
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Артём
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алиса
 
35 лет
6 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
2 отзыва
3 года назад
Оксана
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
130 отзывов(-2)
3 года назад
veronika_work7
29 лет
3 года в сервисе
Была
7 месяцев назад
3 года назад
Ольга
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Евгения
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Перевод с немецкого на русский

    Требуется перевод небольшого письма с немецкого языка на русский. Укажите свою цену за выполнение работы. Бюджет составляет 1$.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Перевести с английского

    $120

    Необходимо перевести текст объемом до 1000 слов с английского на украинский язык. Ожидается качественный перевод с соблюдением оригинального смысла и стиля.

    Переводы320 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевод коротких историй с русского на шведский

    Требуется перевод 9 коротких историй с русского на шведский язык. Общее количество символов проекта составляет 1500. В заявке укажите стоимость и сроки выполнения перевода. Ссылка на текст будет предоставлена выбранному исполнителю.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Перевести короткие истории с русского на нидерландский

    Требуется перевод 9 коротких историй с русского на нидерландский язык. Общий объем текста составляет 1500 символов. В заявке укажите цену за весь проект и сроки выполнения. Ссылка на оригинальный текст будет предоставлена выбранному исполнителю.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Перевести небольшие истории с русского на итальянский

    Требуется перевод 9 коротких историй с русского на итальянский. Общее количество символов проекта составляет 1500. Укажите стоимость и время выполнения в заявке. Ссылка на текст будет предоставлена выбранному исполнителю.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Перевод небольших текстов с русского на французский

    Требуется перевод 9 коротких историй с русского на французский язык с общим количеством символов 1500. Укажите цену за весь проект и сроки выполнения. Ссылка на текст будет предоставлена выбранному исполнителю.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Редактура украинского текста для сайта

    Требуется выполнить редактуру украинского текста для лендинга. Перевод выполнен гугл-транслитом. Необходимо сделать тестовое задание, отредактировав небольшой фрагмент текста о стоимости голосовых рассылок. Ожидается внимание к деталям и грамотность.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад