Требуется перевод текста с английского на итальянский язык. Подробности указаны в техническом задании. Оплата производится по факту выполнения или по безналичному расчету.
Перевод текста - с англ. на польский
Нужно перевести текст с английского на польский
Детали в ТЗ
https://docs.google.com/document/d/19bO1zdVDvtyg_QOR2MgBNaoCNG2kjPy-Qico96_U_jQ/edit#
Оплата по факту или БС
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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